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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona, Raphinha'nın sözleşmesini uzattı! - Futbol Haberleri

        Barcelona, Raphinha'nın sözleşmesini uzattı!

        Barcelona, Raphinha'nın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 22:11 Güncelleme: 22.05.2025 - 22:11
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        Barça, Raphinha'nın sözleşmesini uzattı!
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        İspanya ekibi Barcelona, Brezilyalı milli futbolcu Raphinha'nın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.

        Barcelona Kulübü, bu sezon sergilediği performansla takımın başarısında önemli rol üstlenen Raphinha'nın 2027'de bitecek kontratının 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldığını duyurdu.

        Kariyerinde Vitoria Guimaraes, Sporting, Rennes ve Leeds United formaları giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 2022'de Barcelona'ya imza attı.

        Raphinha, bu sezon LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadığı Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 56 maça çıkarak 34 gol, 25 asistlik katkı sağladı.

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