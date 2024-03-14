Barcelona, yıldız futbolcusunu 'istemeden' satacak!
İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in radarında olan Ronald Araujo hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı
ESPN'de yer alan habere göre Barcelona, Araujo ile yollarını ayırmak istemese de oyuncuyu satmaya hazırlanıyor.
Katalan ekibinin oyuncunun bonservisi için 100 milyon Euro'ya yakın bir teklif beklediği aktarılan haberde, Barcelona'nın yıllık harcama limiti olan 204 milyon Euro'yu aşması dolayısıyla oyuncuyu satmak zorunda kalacağı aktarıldı.
Haberde Araujo'yu Bayern Münih ile birlikte İngiltere Premier League'den bir büyük kulübün daha izlediği ifade edildi.
2018/19 sezonunun başında Boston River'dan Barcelona altyapısına transfer olan 25 yaşındaki Uruguaylı stoper, Barcelona A Takımı ile toplamda çıktığı 143 karşılaşmada 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Ronald Araujo kimdir?
Doğum tarihi/Yaş: 7 Mart 1999 (25)
Doğum yeri: Uruguay / Rivera
Boy: 1,92 m
Mevki: Defans - Stoper
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 70 mil. €
Oynadığı takımlar: Boston River, Barcelona B, Barcelona