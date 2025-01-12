Barış Alper Yılmaz, ligdeki gol sayısını 10’a çıkardı
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Başakşehir maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 10'a çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakişehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, 2 gol attı.
Müsabakanın 42. dakikasında Victor Osimhen ile verkaç sonrasında sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper’in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu. Karşılaşmanın 59. dakikasında bir kez daha sahne çıkan 24 yaşındaki futbolcu, Yunus Akgün’ün pasında ceza sahası içi sağ tarafından yerden yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluştu ve skoru 2-1 yaptı.
AHMET ÇALIK'I UNUTMADI!
Barış Alper Yılmaz, ilk golünden sonra 11 Ocak 2022 yılında trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık’ı ölüm yıl dönümünde unutmadı ve üzerinde isminin yazılı olduğu 5 numaralı Galatasaray formasını gösterdi.
Sarı-kırmızılı futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 10’a çıkardı. Barış Alper, UEFA Avrupa Ligi’nde de 1 gol sevinci yaşadı.
Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 90+2. dakikada yerini Michy Batsuayi’ye bıraktı.