Barış Alper Yılmaz sürpriz bir kulüp için Londra'da

2017-2018 sezonunda play-off şampiyonu olarak TFF 2. Lig'e yükselen takımında daha fazla süre bulmaya başlayan Barış Alper, 2018-2019 sezonunda 16 lig ve 1 kupa, 2019-2020 sezonunda ise 19 lig, 1 kupa maçında sahaya çıktı. Genellikle sağ kanatta görev alan Barış Alper, söz konusu sezonlarda 1 kez gol sevinci yaşadı.

2020'de TFF 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü'ne transfer olan genç Barış, burada ciddi bir sıçrama yaptı. Süre aldığı 34 lig maçında 8 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta top koşturdu.