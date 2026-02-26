Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz: Taraftara söz veriyoruz, çok daha iyi olacağız - Futbol Haberleri

        Barış Alper Yılmaz: Taraftara söz veriyoruz, çok daha iyi olacağız

        Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u saf dışı bıraktıkları maçın ardından, "Taraftara söz veriyoruz, çok daha iyi olacağız" ifadesini kullandı.

        Giriş: 26.02.2026 - 02:34
        "Taraftara söz veriyoruz, çok daha iyi olacağız"

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup olsa da ilk maçı evinde 5-2 kazandığı için son 16'ya kalan Galatasaray'ın ikinci golünü atan Barış Alper Yılmaz, değerlendirmelerde bulundu.

        "TARAFTARIMIZA SÖZ VERİYORUZ, ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ"

        Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper Yılmaz "Taraftarlarımıza teşekkür ederiz, 3-0 gerideyken bile bizi desteklediler. Çok iyi oynamadık, iyi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İyi oynayamadık, herkes farkında. Turu geçtik ama.. Taraftarımıza söz veriyoruz, çok daha iyi olacağız. Hocamızın dediklerini yapabilseydik, böyle olmazdı. 3-0 geriye düşmek kötü oldu ama turu geçtiğimiz için mutluyuz. Daha iyi futbol izletmek istiyoruz." dedi.

        "TAKIMIN HEDEFLERİ DAHA ÖNEMLİ"

        Golü ve performansı için sorulan soruyu yanıtlayan Barış Alper Yılmaz "Hedeflerim var ama takımın hedefleri önemli. Takıma katkı sağlamak ve hocamın dediklerini yapmaya çalışıyorum. Taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

