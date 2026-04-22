Barış Alper Yılmaz: Üzgünüz ama önümüze bakmamız gerekiyor

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ÜZGÜNÜZ AMA ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ GEREKİYOR"

Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper, "Açıkçası üzgünüz. Biz böyle planlamamıştık. İyi oynayamadık, istediklerimizi yapamadık. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtamadık. Kaybettik ve üzgünüz ama önümüze bakmamız gerekiyor." dedi.

GÜNAY GÜVENÇ'E DESTEK

Kaleci Günay Güvenç'e tepki gösterilmesi ile ilgili konuşan Barış Alper, "Günay ağabey ile başlamak istiyorum. Bugün istenmedik bir hata oldu. Her insan hata yapıyor. Herkes biliyor Günay ağabeyi; karakterini, nasıl bir insan olduğunu herkes biliyor. Herkes hata yapıyor. Ben de yapıyorum, en iyi oyuncular da yapıyor." ifadelerini kullandı.

DERBİ SÖZLERİ

Süper Lig'de oynayacakları Fenerbahçe derbisi için de konuşan sarı-kırmızılı futbolcu, "Derbiye hazırlanacağız. Taraftarımızla kenetlenip, derbiyi kazanıp dördüncü şampiyonluğumuza gitmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.