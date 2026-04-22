        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Galatasaray Barış Alper Yılmaz: Üzgünüz ama önümüze bakmamız gerekiyor

        Barış Alper Yılmaz: Üzgünüz ama önümüze bakmamız gerekiyor

        Galatasaray'ın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek elendikleri maçın ardından konuştu. Böyle bir sonucu beklemediklerini belirten Barış Alper Yılmaz, "Biz böyle planlamamıştık. İyi oynayamadık, istediklerimizi yapamadık. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtamadık. Kaybettik ve üzgünüz ama önümüze bakmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 23:19 Güncelleme:
        "Üzgünüz ama önümüze bakmamız gerekiyor"

        Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "ÜZGÜNÜZ AMA ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ GEREKİYOR"

        Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper, "Açıkçası üzgünüz. Biz böyle planlamamıştık. İyi oynayamadık, istediklerimizi yapamadık. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtamadık. Kaybettik ve üzgünüz ama önümüze bakmamız gerekiyor." dedi.

        GÜNAY GÜVENÇ'E DESTEK

        Kaleci Günay Güvenç'e tepki gösterilmesi ile ilgili konuşan Barış Alper, "Günay ağabey ile başlamak istiyorum. Bugün istenmedik bir hata oldu. Her insan hata yapıyor. Herkes biliyor Günay ağabeyi; karakterini, nasıl bir insan olduğunu herkes biliyor. Herkes hata yapıyor. Ben de yapıyorum, en iyi oyuncular da yapıyor." ifadelerini kullandı.

        DERBİ SÖZLERİ

        Süper Lig'de oynayacakları Fenerbahçe derbisi için de konuşan sarı-kırmızılı futbolcu, "Derbiye hazırlanacağız. Taraftarımızla kenetlenip, derbiyi kazanıp dördüncü şampiyonluğumuza gitmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        G.Saray'a kupa şoku!
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!