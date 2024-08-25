Barış Kanbak: Karşılaşmada üstün taraf bizdik

Barış Kanbak, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda açıklamalarda bulundu.

Kendileri için üzücü bir akşam olduğunu belirten Kanbak, "Buna benzer bir maçı ilk haftada da yaşadık. Bu durum tekrar etti. Gerekli dersleri aldığımızı düşünüyorduk. İki yarıda da üstün taraf bizdik. Önlemlerimizi almıştık. Penaltı golle sonuçlansa farklı bir konuyu da konuşabilirdik. İstatistikler tek başına maç kazandırmaz. Rakipten 2 kat fazla ceza sahası içinde topla buluştuk. Kontrataktan 2 gol yedik. Tesise geçtiğimizde bu maçı inceleyeceğiz. Üzgünken doğruları konuşmak zor olabiliyor. Bu akşamı kaybedilmiş 2 puan olarak görüyorum." diye konuştu.