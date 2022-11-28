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Barış Murat Yağcı yeni bir aşka yelken açtı! Survivor Barış’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!

İki sezon boyunca Survivor'da yarışan ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı fırtınalı aşktan sonra ünlü bir modelle ilişkiye başlayan Barışü, o ilişkiyi de bitirdi. Ünlü isim şimdilerde ünlü girişimci ile aşk yaşıyor.

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  • Barış Murat Yağcı yeni bir aşka yelken açtı! Survivor Barış’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!

    TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında iki sezon ter döken Barış Murat Yağcı, aynı sene birlikte yarıştığı Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı fırtınalı aşkla magazin gündeminde sık sık yer buluyordu. Ünlü ismin Bölükbaşı'ndan ayrıldıktan sonra ünlü bir model ile aşk yaşadığı biliniyordu. Ortaya çıkan iddiaya göre o ilişki de bitti ve Barış Murat yeni bir aşka yelken açtı.
  • Barış Murat Yağcı yeni bir aşka yelken açtı! Survivor Barış’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!

    Survivor 2022 sezonunda eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile yarışan Barış Murat Yağcı, hem sakatlığı hem de psikolojik durumu sebebiyle zor günler geçirmişti. 
  • Barış Murat Yağcı yeni bir aşka yelken açtı! Survivor Barış’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!

    Başarılı isim Barış Murat Yağcı, ortaya çıkan iddialara göre şimdilerde Rus kökenli Kamilla Ziganshina ile aşk yaşıyor. 
  • Barış Murat Yağcı yeni bir aşka yelken açtı! Survivor Barış’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!

    Kamilla Ziganshina'nın paylaştığı aşk pozundaki elin Barış Murat Yağcı'ya ait olduğu öne sürüldü.
  • Barış Murat Yağcı yeni bir aşka yelken açtı! Survivor Barış’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!

    Instagram'da 30 bin takipçisi bulunan Kamilla Ziganshina, girişimcilik yapıyor.
  • Barış Murat Yağcı yeni bir aşka yelken açtı! Survivor Barış’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!

    İşte Kamilla Ziganshina'nın paylaşımlarından bazıları...
  • Barış Murat Yağcı yeni bir aşka yelken açtı! Survivor Barış’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!
  • Barış Murat Yağcı yeni bir aşka yelken açtı! Survivor Barış’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!
  • Barış Murat Yağcı yeni bir aşka yelken açtı! Survivor Barış’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!
  • Barış Murat Yağcı yeni bir aşka yelken açtı! Survivor Barış’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!
  • Barış Murat Yağcı yeni bir aşka yelken açtı! Survivor Barış’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!
  • Barış Murat Yağcı yeni bir aşka yelken açtı! Survivor Barış’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!
  • Barış Murat Yağcı yeni bir aşka yelken açtı! Survivor Barış’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!
  • Barış Murat Yağcı yeni bir aşka yelken açtı! Survivor Barış’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!

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