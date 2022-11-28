Barış Murat Yağcı yeni bir aşka yelken açtı! Survivor Barış’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında iki sezon ter döken Barış Murat Yağcı, aynı sene birlikte yarıştığı Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı fırtınalı aşkla magazin gündeminde sık sık yer buluyordu. Ünlü ismin Bölükbaşı'ndan ayrıldıktan sonra ünlü bir model ile aşk yaşadığı biliniyordu. Ortaya çıkan iddiaya göre o ilişki de bitti ve Barış Murat yeni bir aşka yelken açtı.