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        Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik amacıyla düzenlediği yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:51 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:51
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        Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda ödülleri
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 1994 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik amacıyla bu yıl 25'incisi düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen törende, gazetecilik mesleğinin zorluklarına dikkati çekti.

        Mesleğin önemine vurgu yapan Tugay, "Gazetecilik savaş meydanlarında, çatışmalı alanlarda, kışın soğuğunda, yazın sıcağında, herkes uyurken, tatil yaparken geceyi gündüze bağlayarak, uzun çalışma saatlerine razı olarak, evden, aileden uzak kalarak, hak edilenden daha düşük ücretlerin alındığı zor bir meslek" dedi.

        İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de 25 yıldır süren bir yarışmayı yaşatmanın kolay olmadığını aktardı.

        Konuşmaların ardından ödüller sahiplerini buldu.

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        #Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması
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