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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök İstifa Etti! Soruşturma Sonrası Görevini Bıraktı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        O baro başkanı istifa etti

        Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, hakkında yürütülen soruşturma sürecinin baro kurumuna ve meslektaşlarına zarar vermemesi adına başkanlık görevinden istifa etti. Kök, istifasının gerekçesini de açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 08:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        O baro başkanı istifa etti

        Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, yayınladığı resmi kamuoyu duyurusu ile görevinden ayrıldığını ilan etti. Kök, istifa kararına gerekçe olarak hakkında yürütülen soruşturma sürecinin baroyu yıpratacak boyutlara ulaşmamasını gösterdi.

        "HUKUK DEVLETİ İLKESİNE İNANCIM TAM"

        Hukuki sürecin adil bir şekilde sonuçlanacağına inandığını belirten Kök, "Hukuk devleti ilkesine olan inancım tamdır. Hakkımdaki iddialara ilişkin, yargılama süreci sonunda gerçeğin ortaya çıkacağına ve aklanacağıma dair hiçbir tereddüdüm bulunmamaktadır" dedi.

        "BARONUN YIPRATILMASINA GÖNLÜM RAZI DEĞİL"

        Ufuk Kök, baro başkanlığı makamının kişisel çıkarların ötesinde, savunmanın bağımsızlığını ve meslek onurunu temsil ettiğini hatırlatarak, "Bu makamın yaşanan süreç nedeniyle daha fazla yıpratılmasına, Denizli Barosu’nun çalışmalarının gölgelenmesine ve meslektaşlarımın bu tartışmaların içinde bırakılmasına gönlüm razı olmamıştır. Bu nedenle, büyük bir gururla yürüttüğüm Denizli Barosu Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve adalet yerini bulacaktır" diye konuştu.

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