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Haberler Gündem 3. Sayfa Bartın'da 3 kilometrelik "şap" karantinası!
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Bartın'da 3 kilometrelik "şap" karantinası! Bir yetiştiricinin ahırında tespit edildi

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir yetiştiricinin ahırında bulunan bir adet büyükbaş hayvanda şap hastalığı tespiti üzerine 3 kilometrelik alanda koruma bölgesi oluşturuldu. Hayvan pazarı ve geçici kurban satış yerleri ise ikinci bir talimata kadar kapatıldı

Bartın'da 3 kilometrelik
İHA

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Buğurlar köyünde ikamet eden bir yetiştiricinin ahırında bulunan bir adet büyükbaş hayvanda şap hastalığı tespit edildi. Yetiştiricinin başka bir hayvanı satın alarak ahırına bağlaması üzerine görülen hastalık sebebiyle Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesi çerçevesinde, ilçeye bağlı Buğurlar Köyünde çıkan şap hastalığına yönelik 3 kilometrelik çapta koruma bölgesi oluşturdu. Kayabaşı, Karakışla, Bahçecik, Kalecik ve Abdipaşa beldesi bu alana dahil edildi.

Öte yandan 10 kilometrelik çapta gözetim bölgesi oluşturuldu. Sarnıç, Kıyıklar, Çubuklu, Çavuş, İnceçam, Ballıcak, Küllü, Aşağıemirce, Dorucaşahince, Dodurga, Eldeş, Eseler, Hisar Zafer, Üçsaray, Öncüler ve Abdipaşa Beldesi de bu alana edildi.

Hayvan pazarı ve geçici kurban satış yerleri de ikinci bir talimata kadar kapatıldı. Şap hastalığının insanlara da bulaşabilme ihtimali de alınan örnekler ile laboratuvarlarda araştırılıyor.

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