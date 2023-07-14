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        Bartın'ı vuran selden yeni görüntüler! Selin gelme anı güvenlik kamerasında

        Bartın'da, 9 Temmuz'da yaşanan selin gelme anı, bir üretim atölyesinin güvenlik kameralarına yansıdı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 16:10
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        Bartın'da 9 Temmuz'da sağanağın ardından gelen sel nedeniyle birçok iş yeri ve ev zarar gördü.

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        Bartın-Zonguldak yolu, Kuyumcu mevkisinde yer alan Atılım Sanayi Sitesi'nde, dere yatağının 10 metre taşması ile 200 iş yerini su battı.

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        Zarar gören, üretim, gemi inşa atölyeleri, oto tamirhaneleri ve gıda toptancılarının bulunduğu siteye, selin gelme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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        Bir ayakkabı üretim atölyesinin kameralarına yansıyan görüntülerde, selin geliş anı, suyun yükselmesi ve makinelerin suda ilerlemesi yer alıyor. 

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        #bartın haberleri
        #Sel
        #Sağanak
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