Milli tenisçi Başak Eraydın, İspanya'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında tekler ve çiftlerde ikinci oldu.

Sevilla kentinde toprak kortta düzenlenen organizasyonda Başak, tekler finalinde Macar Anna Bondar ile karşılaştı.

Başak, 1 numaralı seribaşı olarak mücadele ettiği turnuvada Bondar'a 2-6, 7-5 ve 2-6'lık setlerle 2-1 yenildi.

Dünya sıralamasında 180. basamakta yer alan milli tenisçi, bu sezon oynadığı 6. tekler finalinden 3. kez mağlup ayrıldı.

24 yaşındaki Başak Eraydın, Rus partneri Anastasiya Komardina ile çiftler kategorisinde çıktığı final müsabakasını da kaybetti.

Andrea Gamiz (Venezuela)-Paula Ormaechea (Arjantin) ikilisine 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenilen Başak-Komardina çifti, ikincilik ödülünün sahibi oldu.

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