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Başakşehir: 3 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU

Başakşehir, Süper Lig'in yedinci haftasında Çaykur Rizespor'u Stefano Okaka'nın golleriyle 3-0 mağlup etti. Hamza Hamzaoğlu, Karadeniz ekibinin başındaki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı

Başakşehir: 3 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU

Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti ve son üç maçta ikinci galibiyetini aldı.

Maçta gol perdesini Stefano Okaka açtı. Tecrübeli golcü 25. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Okaka 55. dakikada bir gol buldu ve farkı 2'ye çıkardı. Bu golü hazırlayan Visca, 75. dakikada yine Okaka'ya bir asist yaptı ve İtalyan golcü maçın sonucunu söyledi: 3-0.

Başakşehir puanını 6'ya yükseltirken Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki ilk maçından da mağlubiyetle ayrıldı ve 1 puanda kaldı.

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