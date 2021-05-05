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Başakşehir cephesi: Demba Ba'nın ayrılığı teknik karar

Demba Ba'nın İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Başakşehir'den ayrılma süreciyle ve teknik direktör Aykut Kocaman'la ilgili sözleri gündem oldu. Habertürk Spor, Başakşehir cephesine ulaşıp Senegalli'nin bu sözlerini sordu. İstanbul ekibi, vedanın 'teknik bir karar' olduğunun altını çizdi

Başakşehir cephesi: Demba Ba'nın ayrılığı teknik karar

Başakşehir’den ayrılığı olay olan Demba Ba’nın İngiliz basınına yaptığı açıklamaları tartışma yarattı. Turuncu-Lacivertli takımdan bazı futbolcu arkadaşlarının kendisine 'oruç tuttuğu için forma şansı bulamayabileceğini' söylediğini belirten 35 yaşındaki forvet, ardından sözleşmesinin feshedildiğini ifade etti.

Ancak Habertürk Spor'un Başakşehir cephesinden aldığı bilgiye göre Demba Ba’nın ayrılığının oruç tutmasıyla alakalı olmadığı öğrenildi. Kulüpte başka futbolcuların da oruç tuttuğu, Demba Ba’nın sözleşmesinin teknik bir kararla feshedildiği kaydedildi. Senegalli oyuncuyla teknik direktör Aykut Kocaman’ın görüşmesi sonrası Kocaman’ın oyuncuyu kadrosunda düşünmediği tecrübeli golcüye iletildi. Bunun üzerine Kocaman’ın “İstemiyorum” dediği Demba Ba’yla yollar ayrıldı.

Ligde kalma mücadelesi veren Başakşehir, Demba Ba'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından oynadığı 4 maçta 10 puan topladı.

NE OLMUŞTU?

Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararıyla 35. haftadaki Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmayan Demba Ba'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Demba Ba, Twitter profiline ağzı fermuarla kapanan bir insan görseli koymuştu.

Bu görsel ile ilgili olarak birçok iddia ortaya atılırken, Senagalli oyuncu "Ortak bir karar ile Başakşehir ve yollarımızı ayırmaya karar verdik. Son birkaç gün içinde konuşulanların çoğu, fesih nedeni değildir" açıklamasında bulunmuştu.

Son olarak dün Sky Sports'a röportaj veren Demba Ba, ayrılık süreci ile ilgili olarak şunları söyledi: "Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından teknik direktörün sezonun geri kalanında beni pek oynatmayacağını düşündüklerini söylediler. Sahip olduğum isim ve buna duydukları saygı nedeniyle sözleşmemi erken feshetmeye karar verdiler" dedi.

"VÜCUT DİLİNİ BEĞENMEMİŞTİM!"

Aykut Kocaman'la aralarında geçenleri de anlatan Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Fenerbahçe maçında kadroda bile yoktum. Çok şaşırmıştım çünkü böyle konuşmamıştık" diye konuştu.

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