Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Başakşehir'de Eldor Shomurodov gelişmesi!

        Başakşehir'de Eldor Shomurodov gelişmesi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, Roma'dan kiraladığı Eldor Shomurodov'un zorunlu satın alma opsiyonunu devreye girdi ve oyuncuyla 2029'a kadar sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 10:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaz transfer döneminde Rams Başakşehir'in, Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Eldor Shomurodov'un bonservisini aldı.

        2

        ZORUNLU OPSİYON DEVREYE GİRDİ

        Turuncu-lacivertlilerin ligde kalmayı garantilemesinin ardından satın alma opsiyonu devreye girdi. 3 milyon Euro'ya kiralanan Özbek golcünün tapusu ise 2.8 milyon Euro'ya alındı.

        3

        Ayrıca Çizme ekibinin bir sonraki satıştan yüzde 10 pay alma hakkı da bulunuyor.

        4

        1.90'lık santrfor, bu sezon Başakşehir'de 40 maçta 19 gol - 5 asistlik katkı sağladı ve 3 bin 196 dakika sahada kaldı.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
