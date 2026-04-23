Başakşehir'de Eldor Shomurodov gelişmesi!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, Roma'dan kiraladığı Eldor Shomurodov'un zorunlu satın alma opsiyonunu devreye girdi ve oyuncuyla 2029'a kadar sözleşme imzalandı.
Giriş: 23 Nisan 2026 - 10:32
ZORUNLU OPSİYON DEVREYE GİRDİ
Turuncu-lacivertlilerin ligde kalmayı garantilemesinin ardından satın alma opsiyonu devreye girdi. 3 milyon Euro'ya kiralanan Özbek golcünün tapusu ise 2.8 milyon Euro'ya alındı.
Ayrıca Çizme ekibinin bir sonraki satıştan yüzde 10 pay alma hakkı da bulunuyor.