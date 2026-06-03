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        Haberler Gündem Başakşehir'de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler suçüstü yakalandı

        Başakşehir'de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler suçüstü yakalandı

        Başakşehir'de bir iş yerine motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı farkeden gece bekçileri kaçan şüphelileri kovalamaya başladı. Suçüstü yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 21:44 Güncelleme:
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        Silahlı saldırganlar suçüstü yakalandı

        Olay, gece saatlerinde Bahçeşehir 2'nci Kısım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli şüpheliler daha önce sahibini tehdit ettikleri iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi.

        Devriye sırasında saldırıyı farkeden gece bekçileri kaçan şüphelileri kovalamaya başladı. Kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından suçüstü yakalanan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Olayın ardından yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        #Başakşehir
        #silahlı saldırgan
        #haberler
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