Başakşehir'de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler suçüstü yakalandı
Başakşehir'de bir iş yerine motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı farkeden gece bekçileri kaçan şüphelileri kovalamaya başladı. Suçüstü yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi
Giriş: 03 Haziran 2026 - 21:44 Güncelleme:
Olay, gece saatlerinde Bahçeşehir 2'nci Kısım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli şüpheliler daha önce sahibini tehdit ettikleri iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi.
Devriye sırasında saldırıyı farkeden gece bekçileri kaçan şüphelileri kovalamaya başladı. Kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından suçüstü yakalanan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Olayın ardından yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ