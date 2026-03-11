Canlı
        Başakşehir'de İSKİ kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Başakşehir'de İSKİ kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Başakşehir'de İSKİ'ye ait su tankerinin çarptığı Şadiye Ordo, hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Halil İbrahim D. gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Tankerin altında kalarak can verdi

        Başakşehir'de İSKİ'ye ait su tankerinin çarptığı Şadiye Ordo (60) hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Halil İbrahim D. gözaltına alındı.

        YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İSKİ'ye ait su tankeri, yolun karşısına geçmeye çalışan Şadiye Ordo'ya çarptı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ordo'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ordo'nun cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga kaldırıldı. Kazanın ardından su tankerinin şoförü Halil İbrahim D. gözaltına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

