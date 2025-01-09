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        Haberler Bilgi Yaşam Başakşehir- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11 - Galatasaray Haberleri

        Başakşehir- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor. Ligde yoluna namağlüp lider devam eden sarı kırmızılılar, deplasmanda üç puanı hanesine yazdırıp galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Öte yandan Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir zorlu rakibi karşısında puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Başakşehir- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 16:21 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:21
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        Başakşehir- Galatasaray maçına sayılı saatler kaldı. Oynadığı 17 lig maçının 15'ini kazanan sarı kırmızılılar, 2 karşılaşmada beraberlik elde ederek yenilgisiz lider durumda. Öte yandan çıktığı 17 karşılaşmada 7 galibiyet elde eden Başakşehir 5'er beraberlik ve yenilgiyle 7. sırada. Peki, Başakşehir- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...

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        BAŞAKŞEHİR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Başakşehir- Galatasaray maçı 12 Ocak Pazar günü 19.00'da oynanacak.

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        BAŞAKŞEHİR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY MUHTEMEL 11

        Muslera, Kaan, Abdülkerim, Sanchez, Jacobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen

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