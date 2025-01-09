Başakşehir- Galatasaray maçına sayılı saatler kaldı. Oynadığı 17 lig maçının 15'ini kazanan sarı kırmızılılar, 2 karşılaşmada beraberlik elde ederek yenilgisiz lider durumda. Öte yandan çıktığı 17 karşılaşmada 7 galibiyet elde eden Başakşehir 5'er beraberlik ve yenilgiyle 7. sırada. Peki, Başakşehir- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...