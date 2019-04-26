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Başakşehir - Göztepe | CANLI YAYIN

Başakşehir - Göztepe maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Son 4 haftada 3 kez puan kaybeden lider Medipol Başakşehir, kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'yi konuk ediyor. Ligde geride kalan 29 haftada 62 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 3 puan önünde zirvede yer alıyor. Göztepe ise 30. haftaya 27 puanla düşme hattının hemen üzerindeki Bursaspor'un 2 puan gerisinde 17. sırada girdi

Başakşehir - Göztepe

Ligdeki son 4 maçında 3 kez puan kaybeden Medipol Başakşehir, ligde son 4 maçtır 1-0 kaybeden Göztepe'yi konuk ediyor. 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE 

SAAT: 20:30
HAKEM: Suat Arslanboğa
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı
YAYIN: beIN SPORTS 1 

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Mahmut, Serdar Taşçı, Clichy, Emre, Visça, İrfan Can, Mossoro, Elia, Robinho
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GÖZTEPE: Beto, Tayfur, Reis, Titi, Berkan, Poko, Castro, Serdar, Halil, Deniz, Jerome
YEDEKLER: Göktuğ, Eren, Erol Hakan, Alpaslan, Borges, Axel, Yalçın, Gouffran
TEKNİKDİREKTÖR: Tamer Tuna

Ligde geride kalan 29 haftada 62 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 3 puan önünde zirvede yer alıyor.

Medipol Başakşehir son 4 maçında 3 kez puan kaybetti. Bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan turuncu-lacivertli ekip son 4 haftada 7 puan kaybı yaşadı.

BAŞAKŞEHİR'DE EPUREANU YOK!

Medipol Başakşehir'de Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun sakatlığı sürüyor.

Deneyimli oyuncu, bu maçta da takımındaki yerini alamayacak.

4 MAÇTIR 1-0 KAYBEDİYOR!

Ligde 30. haftaya 27 puanla düşme hattının hemen üzerindeki Bursaspor'un 2 puan gerisinde 17. sırada giren Göztepe, ligde galip gelemediği 8 karşılaşmada sadece 2 puan alabildi. Son 4 müsabakayı 1-0'lık skorla kaybeden sarı-kırmızılı ekip ligde son 5 karşılaşmada gol atamadı.

GÖZTEPE'DE EKSİK ÇOK

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Lumor Agbenyenu, Nabil Ghilas, Lamine Gassama, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin forma giyemeyecek.

Karşılaşma için dün İstanbul'a giden ve son çalışmasını burada yapacak Göztepe'de, Akhisarspor maçının ardından taraftarlarla tartışan ve son 2 haftada kadroda yer almayan Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar'ın kadrosunda olduğu öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR GOL YOLLARINDA SIKINTI YAŞIYOR!

Kadrosunda Brezilyalı Robinho, Togolu Emmanuel Adebayor, Senegalli Demba Ba ve Bosna Hersekli Riad Bajic gibi önemli golcüleri bulunduran Medipol Başakşehir, buna karşın gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

Geride kalan 29 maçta rakip fileleri 45 kez havalandıran turuncu-lacivertli takım 1,55'lik gol ortalaması yakalayabildi.

Kalesinde gördüğü 16 golle en az gol yiyen takımı olan Medipol Başakşehir, attığı gol sayısı bakımından ise ligde 5. sırada yer alıyor.

Şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray 62 ve Beşiktaş 60 kez gol sevinci yaşadı. Turuncu-lacivertli takımdan daha fazla gol atan diğer takımlar ise 52 gollü Trabzonspor ve 47 kez fileleri havalandıran Kasımpaşa.

Medipol Başakşehir, ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan, ikinci yarıda ise büyük bir çıkışa geçen 6. sıradaki Çaykur Rizespor'dan ise yalnızca 4 gol fazla atabilmiş durumda.

GOLLERİN YÜZDE 26,6'SI VISCA'DAN!

İstanbul ekibinin, bu sezon attığı 45 golün 12'si Edin Visca'dan geldi. Bosna Hersekli sağ kanat oyuncusu attığı 12 golle takımının en golcü oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor.

Takımının attığı gollerin yüzde 26,6'sını atan Visca, attırdığı gollerle de İstanbul ekibinin gol yükünü çeken en önemli isim.

Medipol Başakşehir'de Visca'nın ardından İrfan Can Kahveci ve Riad Bajic'in 4'er, Adebayor, Robinho, Mossoro ve Napoleoni'nin 3'er golü bulunuyor. Demba Ba ise 2 kez gol sevinci yaşayabildi.

GÖZTEPE'NİN GALİBİYET HASRETİ 8 MAÇ!

Süper Lig’de 29. hafta itibariyle 17. sırada ligde kalmak için mücadele eden İzmir temsilcisi, 8 maçtır galibiyet yaşayamıyor.

Son olarak 21. haftada oynadıkları Alanyaspor maçından 3-2’lik skorla galip ayrılan Göztepe, sonrasında oynadığı 8 müsabakada 2 beraberlik 6 mağlubiyet aldı.

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir mücadelesinde de 8 maçlık bu seriye noktayı koymanın peşinde.

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