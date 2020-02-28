Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında 4-1 yenerek turlarken maç öncesi iki ekibin yönetimi arasında ilginç diyalogların yaşandığı ortaya çıktı. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; iki takımın yönetimi başkan Göksel Gümüşdağ'ın verdiği dostluk yemeğinde bir araya geldi. Portekizli yöneticiler, başkan Gümüşdağ'a övgülerde bulunup "Çok iyi takımsınız. Umarız seneye başarılı olursunuz" diyerek imalı bir temennide bulundu. Başkan Gümüşdağ bu ifadeleri tebessümle karşılarken yanıt sahada geldi. Turuncu-lacivertliler, normal süresini 3-1 önde tamamlayıp uzatmalara taşıdığı maçta rakibini Visca'nın 118. dakikadaki penaltısıyla eleyerek Sporting yönetiminin keyfini kaçırdı.