        BASE 2025 kapılarını Trendyol Sanat ana partnerliğinde açtı

        BASE'in 2025 edisyonu, bu yıl bir kez daha Trendyol Sanat'ın ana sponsorluğunda 26-30 Kasım tarihlerinde İstanbul'da ziyarete açıldı. Trendyol Sanat'ın desteğiyle hayata geçen Konuk Ülke Programı kapsamında bu yıl Romanya'yı ağırlayan etkinlik, Türkiye ve Romanya'dan genç sanatçıların eserlerini aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturdu

        Giriş: 25.11.2025 - 17:24 Güncelleme: 25.11.2025 - 17:24
        BASE 2025 kapılarını Trendyol Sanat ana partnerliğinde açtı
        Trendyol’un sanata ve sanatçılara sürdürülebilir destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Trendyol Sanat, genç sanatçılara alan açmaya ve sanatın erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Dijital dünyanın imkanlarını kullanarak sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen Trendyol Sanat, bu yıl bir kez daha BASE 2025’in ana sponsoru oldu.

        Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, BASE 20205 ile ilgili şunları söyledi: “Trendyol Sanat olarak, genç sanatçıların seslerini duyurabilmelerini ve üretimlerini daha geniş kitlelerle buluşturabilmelerini sağlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Teknolojinin olanaklarını kullanarak zaman ve mekandan bağımsız olarak sanatın daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Genç yeteneklerin üretimlerini sanatseverlerle buluştururken, Türkiye’nin çağdaş sanat ekosistemine katkı sağlamaya çalışıyoruz. BASE ile olan iş birliğimiz de, Trendyol Sanat’ın misyonunu somutlaştıran önemli bir örnek. Türkiye’deki genç sanatçıların üretimlerini yalnızca ulusal değil, uluslararası bir buluşmanın da parçası haline getiren BASE’in destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”.

        Trendyol Sanat’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen BASE, bu yıl “Konuk Ülke: Romanya Çağdaş Sanatına Bir Bakış” sergisine de ev sahipliği yapıyor. Romanya’dan 13 genç sanatçının 80 eseri Derya Yücel küratörlüğünde sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye ile Romanya’daki genç kuşak sanatçıların aynı platformda görünürlük kazandığı bu buluşma; resim, heykel, seramik, yerleştirme, video-performans ve fotoğraf gibi pek çok disiplini kapsayan üretimlerin izini sürüyor ve çağdaş sanatın genç bakış açısıyla nasıl dönüştüğünü ortaya koyuyor.

        Sanatın kültürler arasında köprü kuran bir ifade biçimi olduğundan hareketle Trendyol Sanat, Türk çağdaş sanatının gelişimine katkı sunmayı ve genç sanatçılara daha geniş bir görünürlük sağlamayı amaçlıyor. Bu yılki özel seçki, farklı coğrafyalardan genç üreticilerin bir araya gelerek birbirlerinden ilham alabilecekleri ortak bir buluşma zemini oluşturuyor.

        Trendyol Sanat, yeni mezun sanatçıların yaratıcılıklarını desteklemek, üretim motivasyonlarını güçlendirmek ve sanat profesyonelleriyle kuracakları diyaloğu geliştirme misyonuyla düzenlenen BASE’e dört yıldır destek verirken, bu yıl üçüncü kez ana sponsor olarak BASE’de yer aldı.

        Türkiye'nin tek kapsamlı yeni mezun sanatçı sergisi olan BASE’in 9’uncu edisyonunun küratöryel çerçevesi "Sınırlar ve Olasılıklar” etrafında şekillendi.

        BASE 2025’te Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, geleneksel Türk sanatları, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam ve seramik, tekstil, mimarlık, iç mimarlık bölümlerinden mezun olan 150’yi aşkın genç sanatçının eserleri sergileniyor. Farklı disiplinlerdeki eserlerden oluşan seçki; kimlik, bellek, aidiyet ve dijital çağın algısal dönüşümü gibi temaları merkezine alarak, kişisel deneyim ile toplumsal belleğin kesişimini görünür kılan zengin bir anlatı sunuyor.

