BASE 2025 kapılarını Trendyol Sanat ana partnerliğinde açtı

Trendyol’un sanata ve sanatçılara sürdürülebilir destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Trendyol Sanat, genç sanatçılara alan açmaya ve sanatın erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Dijital dünyanın imkanlarını kullanarak sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen Trendyol Sanat, bu yıl bir kez daha BASE 2025’in ana sponsoru oldu.

Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, BASE 20205 ile ilgili şunları söyledi: “Trendyol Sanat olarak, genç sanatçıların seslerini duyurabilmelerini ve üretimlerini daha geniş kitlelerle buluşturabilmelerini sağlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Teknolojinin olanaklarını kullanarak zaman ve mekandan bağımsız olarak sanatın daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Genç yeteneklerin üretimlerini sanatseverlerle buluştururken, Türkiye’nin çağdaş sanat ekosistemine katkı sağlamaya çalışıyoruz. BASE ile olan iş birliğimiz de, Trendyol Sanat’ın misyonunu somutlaştıran önemli bir örnek. Türkiye’deki genç sanatçıların üretimlerini yalnızca ulusal değil, uluslararası bir buluşmanın da parçası haline getiren BASE’in destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”.

Trendyol Sanat’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen BASE, bu yıl “Konuk Ülke: Romanya Çağdaş Sanatına Bir Bakış” sergisine de ev sahipliği yapıyor. Romanya’dan 13 genç sanatçının 80 eseri Derya Yücel küratörlüğünde sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye ile Romanya’daki genç kuşak sanatçıların aynı platformda görünürlük kazandığı bu buluşma; resim, heykel, seramik, yerleştirme, video-performans ve fotoğraf gibi pek çok disiplini kapsayan üretimlerin izini sürüyor ve çağdaş sanatın genç bakış açısıyla nasıl dönüştüğünü ortaya koyuyor.