Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son maçında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşıyor.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, grupta oynadığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Grupta 1 puanla son sırada yer alan ve bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Trabzonspor, Basel ile sahasında oynadığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak tek puanını elde etmişti.

BASEL - TRABZONSPOR

STAT: St. Jakob-park

HAKEM: Aleksandar Stavrev

SAAT: 20.55

YAYIN: beIN Sports 1

BASEL: Omlin - Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Stocker, Zuffi, Pululu, Cabral

TRABZONSPOR Erce, Hosseini, Ivanildo, Serkan, Abdurrahim, Fıratcan, Abdulkadir, Doğan, Onazi, Avdijaj, Ekuban

AVRUPA'DA 135. RANDEVU

Bordo-mavililer, geride kalan 134 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 50 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 181 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 86, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.