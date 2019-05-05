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Başkan Çavuşoğlu, Josef Sural'ı andı

DHA

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, trafik kazasında yaşamını yitiren Çek futbolcu Josef Sural'ın cenaze töreni için Çekya'ya gitti. Başkan Çavuşoğlu, Sural'ın eski takımı Sparta Prag'ın oluşturduğu anma alanına Alanyaspor forması ve atkısı bıraktı

Hasan Çavuşoğlu

Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun Kayseri deplasmanı dönüşü 29 Nisan'da meydana gelen kazada yaşamını yitiren Çek forvet oyuncusu Josef Sural, eski kulübü Sparta Prag tarafından Generali Arena Stadyumu'nda oluşturulan tören alanında anılmaya devam ediyor. Sparta Praglı taraftarlar ve futbolseverler anma bölümünde Sural'ın formasını ve diğer kulüplerin atkılarını bırakarak futbolcuyu anıyor.

Sparta Prag'ın bugün oynayacağı Banik Ostrava maçı öncesi Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da anma yerini ziyaret ederek, Alanyaspor forması ve atkısını bıraktı. Eski Arsenalli futbolcu Tomas Rosicky ve Prag Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Özgür Öztürk de başkan Çavuşoğlu'na eşlik etti. Başkan Çavuşoğlu, Sural'ın doğduğu Brno şehrinde bugün düzenlenecek cenaze törenine de katılacak.

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