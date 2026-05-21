Başkan Mandalinci'den Kumbahçe Sahili açıklaması

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kumbahçe Sahili'nde uygulanan 3'te 1 düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kumbahçe sahilinin düz bir yapıdan oluşmadığını, genişten dara doğru ilerleyen yay şeklinde bir sahil hattına sahip olduğunu belirten Başkan Mandalinci, bazı noktalarda kaldırımla deniz arasındaki mesafenin 20 metreye kadar çıktığını, bazı bölgelerde ise 5,5 - 6 metreye kadar düştüğünü söyledi.

Başkan Mandalinci, hayata geçirilen 3'te 1 düzenlemesinin detaylarını anlattı. Düzenlemeye göre ilk üçte birlik bölümde işletmelerin deck yaparak restorancılık faaliyeti yürütebileceği alanların oluşturulduğunu belirten Mandalinci, ikinci bölümde işletmelerin deck yapmadan masa ve sandalye kullanabileceği alanların planlandığını söyledi. Son üçte birlik bölümün ise tamamen vatandaşların kullanımına ayrıldığını ifade eden Başkan Mandalinci, "Vatandaşımızın hiçbir şekilde masa ve sandalye olmadan, özgürce sahilden faydalanabilmesini amaçladık" dedi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin yalnızca sahilin en dar noktasından çekildiğini ifade eden Başkan Mandalinci, tüm sahilin bu şekildeymiş gibi gösterilmesinin yanlış anlaşılmalara neden olduğunu söyledi. Başkan Mandalinci, düzenlemenin vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda uygulandığını ifade ederek, "Buradaki asıl amaç vatandaşlarımızın sahil hattından daha fazla faydalanabilmesi, işletmelerin geçiş alanlarına masa ve sandalye koymaması ve ekstra işgaliye alanı oluşturmamasıdır" dedi.

Son iki yıldır tamamen kayalık durumda olan bazı alanların da yapılan düzenlemelerle vatandaşların kullanımına açıldığını ifade eden Mandalinci, çalışmanın Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldüğünü söyledi.

Başkan Mandalinci, vatandaşların kullanımına ayrılan alanların çitlerle sınırlandırıldığını belirterek, işletmelerin sahili daha fazla işgal etmesinin önüne geçildiğini ifade etti. "Üçte bir kuralıyla beraber; 20 metrelik mesafede minimum 6 metrelik, en dar noktada ise minimum 1,5 metrelik koridor vatandaşlarımızın kullanımı için ayrıldı" diyen Mandalinci, işletmelerin belirlenen sınırların dışına çıkmaması için denetimlerin sürdüğünü kaydetti.