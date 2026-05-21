Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Başkan Mandalinci'den Kumbahçe Sahili açıklaması | Son dakika haberleri

        Başkan Mandalinci'den Kumbahçe Sahili'nde 3'te 1 düzenlemesi açıklaması

        Muğla'nın Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, son günlerde Kumbahçe Sahili'nde uygulanan 3'te 1 düzenlemesiyle ilgili sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan paylaşımlar üzerine bölgede açıklamalarda bulundu. Mandalinci, uygulamanın amacı, sahadaki işleyişi ve vatandaşların kullanımına ayrılan alanlarla ilgili detaylı bilgi verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 11:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Mandalinci'den Kumbahçe Sahili açıklaması

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kumbahçe Sahili'nde uygulanan 3'te 1 düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kumbahçe sahilinin düz bir yapıdan oluşmadığını, genişten dara doğru ilerleyen yay şeklinde bir sahil hattına sahip olduğunu belirten Başkan Mandalinci, bazı noktalarda kaldırımla deniz arasındaki mesafenin 20 metreye kadar çıktığını, bazı bölgelerde ise 5,5 - 6 metreye kadar düştüğünü söyledi.

        Başkan Mandalinci, hayata geçirilen 3'te 1 düzenlemesinin detaylarını anlattı. Düzenlemeye göre ilk üçte birlik bölümde işletmelerin deck yaparak restorancılık faaliyeti yürütebileceği alanların oluşturulduğunu belirten Mandalinci, ikinci bölümde işletmelerin deck yapmadan masa ve sandalye kullanabileceği alanların planlandığını söyledi. Son üçte birlik bölümün ise tamamen vatandaşların kullanımına ayrıldığını ifade eden Başkan Mandalinci, "Vatandaşımızın hiçbir şekilde masa ve sandalye olmadan, özgürce sahilden faydalanabilmesini amaçladık" dedi.

        REKLAM

        Sosyal medyada yayılan görüntülerin yalnızca sahilin en dar noktasından çekildiğini ifade eden Başkan Mandalinci, tüm sahilin bu şekildeymiş gibi gösterilmesinin yanlış anlaşılmalara neden olduğunu söyledi. Başkan Mandalinci, düzenlemenin vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda uygulandığını ifade ederek, "Buradaki asıl amaç vatandaşlarımızın sahil hattından daha fazla faydalanabilmesi, işletmelerin geçiş alanlarına masa ve sandalye koymaması ve ekstra işgaliye alanı oluşturmamasıdır" dedi.

        Son iki yıldır tamamen kayalık durumda olan bazı alanların da yapılan düzenlemelerle vatandaşların kullanımına açıldığını ifade eden Mandalinci, çalışmanın Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldüğünü söyledi.

        Başkan Mandalinci, vatandaşların kullanımına ayrılan alanların çitlerle sınırlandırıldığını belirterek, işletmelerin sahili daha fazla işgal etmesinin önüne geçildiğini ifade etti. "Üçte bir kuralıyla beraber; 20 metrelik mesafede minimum 6 metrelik, en dar noktada ise minimum 1,5 metrelik koridor vatandaşlarımızın kullanımı için ayrıldı" diyen Mandalinci, işletmelerin belirlenen sınırların dışına çıkmaması için denetimlerin sürdüğünü kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Malatya'da korkutan 5.6 büyüklüğünde deprem!

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat: 09.00'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Elazığ ve K.Maraş'ta da hissedildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi ...
        #muğla haberleri
        #BODRUM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Doğumlar dip yaptı
        Doğumlar dip yaptı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        1979'dan bu yana ilk kez!
        1979'dan bu yana ilk kez!
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        'Palyaço'lu gönderme
        'Palyaço'lu gönderme
        "Sizi bekliyoruz"
        "Sizi bekliyoruz"