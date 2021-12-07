Merkez Bankası son 1 puanlık faiz indiriminin ardından Türkiye'deki ekonomistler ile bir değerlendirme toplantısı yaptı. Ekonomistlerin aktardığına göre bu toplantıda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, aralık ayında 1 faiz indirimi daha yapılacağı 2022 başından itibaren ise indirimlere ara verileceğine dair sinyaller verdi. Ancak dün sosyal medyada Başkan Kavcıoğlu'nun yabancı analistlerle yapılan toplantıda ise "Aralık ayında faiz indirimi ihtimali azaldı" dediği öne sürüldü. Bu mesaj karmaşası ise piyasalarda kafa karışıklığı yarattı.

SINIRLI ALAN KALDI MI?

Toplantıya katılan ekonomistler Başkan Kavcıoğlu'nun Türkiye'deki ekonomist ve yatırımcılar ile yaptığı toplantıda kesinlikle faiz indirimlerine ara verileceğine dair veya bu anlama gelebilecek cümle kurmadığını ifade ediyorlar. Bu ekonomistlerden Mert Yılmaz konuyla ilgili sosyal medya hesabından şunları yazdı: "TCMB toplantısına ben de katıldım. Başkanın anlattıklarından aralık ayı için bir mesaj almadım. Hele faiz indirimi yapma olasılığı azaldı şeklinde hiç. Sınırlı alan vurgusu zaten PPK metninde de vardı. Benim anladığım 2022'nin ilk yarısını için faiz indirimi düşünülmediği."

Peki Merkez'den yabancılara ifade edildiği ileri sürülen "Aralıkta faiz indirimi ihtimali azalıyor" sözü nereden çıktı?

Credit Suisse analistleri hazırladığı raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık’ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtti. Raporda, TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'ın Para Politikası Kurulu’nun faiz indiriminin devam edip etmeyeceğine yönelik kararını 16 Aralık’ta vereceğini söylediği fakat Başkan Kavcıoğlu'nun araya girerek “16 Aralık’taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı” dediği belirtildi.

MERKEZ'DEN AÇIKLAMA YOK

Ulaştığımız kimi kaynaklar ise Başkan Kavcıoğlu'nun değil, Merkez Bankası'nın yabancı yatırımcılar ile yaptığı toplantıda Merkez Bankası başkan yardımcısının Credit Suisse analistlerine "Aralıkta faiz indirimi ihtimali azalıyor" şeklinde bir cümle kurduğunu ileri sürdüler. Bu durum 'Merkez Bankası yerliye ayrı yabancıya ayrı mesaj mı veriyor' tartışması başlattı.

Konu dün sosyal medyada hayli yoğun bir şekilde tartışılırken Merkez Bankası'ndan her iki söyleme dönük de bir açıklama yapılmadı. İddialara ilişkin yalanlama yahut teyit gelmemesi de kafalardaki karışıklığı daha da artırdı.