Başkent EDAŞ ve AYEDAŞ'tan yatırım kararı

AA

Enerji şirketleri, Başkent EDAŞ ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) kesintisiz enerji çalışmaları kapsamında 2021 yılı içinde yatrım kararı aldı.

BAŞKENT EDAŞ'TAN 616 MİLYON LİRA YATIRIM

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ),kesintisiz enerji çalışmaları kapsamında bu yıl yaklaşık 616 milyon lira değerinde yatırım yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da sürdürülebilir ve kaliteli enerjinin sürekliliğini sağlamak üzere bakım, onarım ve yenilemenin yanı sıra kesintisiz enerji için yeni yatırımlar da gerçekleştiren Başkent EDAŞ, geçen yıl kesintisiz elektrik dağıtımı için 411 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Şirket, şebekenin güçlendirilmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla 2020'de 120 bin 66 adet aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirirken, 10 bin 102 adet pano, 9556 adet trafo, 583 adet dağıtım merkezi ve 6 bin 413 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı. Şebeke yatırımlarına devam eden Başkent EDAŞ, 2021'de yaklaşık 616 milyon lira değerinde yatırım yapacak.

AYEDAŞ KESİNTİSİZ ENERJİ İÇİN BU YIL 347 MİLYON LİRA YATIRIM YAPACAK

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ),kesintisiz enerji için bu yıl yaklaşık 347 milyon lira değerinde yatırım yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Yakası'nda sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak üzere bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yürüten AYEDAŞ, geçen yıl kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 227 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Şirket, bu kapsamda 47 bin 760 aydınlatma armatür, 3 bin 295 pano, 54 trafo, 5 bin 183 dağıtım merkezi ve 1718 kilometrelik hattın bakımını tamamladı. Şebeke yatırımlarına devam eden AYEDAŞ, bu yıl yaklaşık 347 milyon lira değerinde yatırım yapacak.