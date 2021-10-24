AA

Türkiye, yakın zamanda Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak çevrenin korunması konusundaki sorumluluklarını uluslararası bir sözleşme etrafında topladı.

Anlaşmanın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, enerjiden ulaşıma, kentleşmeden sanayiye kadar tüm sektörlerin iş yapma biçimleri de değişmeye başladı.

Küresel ısınmanın sebep olduğu iklim değişikliği ve hava olayları, doğal su kaynaklarının azalmasına, dolayısıyla tarımsal üretimin düşmesine neden oluyor. Bu durum, tarımdan etkilenen sektörlerin de dönüşüme ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

Tarımsal faaliyet denildiğinde akla ilk gelen gıda ürünleri olmasına karşın mobilya gibi endüstri kollarının geleceği de zirai faaliyetlere bağlı bulunuyor.

Mobilya sektörü, ham maddesi olan ağacı tedarik etmekte bugün bile zorlanırken, Avrupa Yeşil Mutabakatı ham madde bulma açısından kimi sektör temsilcilerini memnun etti.

Bu açıdan değerlendirildiğinde, Ankara'da kurulacak Elmadağ Mobilyacılar OSB'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uygun şekilde imalat yapacak olması sektörün çevre dostu üretimi açısından önem taşıyor.

"BİRÇOK KONUDA YENİDEN DÜZENLEME YAPMALIYIZ"

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya sanayisinin Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında dönüşümünün çok kolay olacağını ve Türk mobilya sanayisinin bu dönüşümü fırsata çevireceğini söyledi.

Türk sanayisini en çok etkileyecek konulardan olan Avrupa İklim Yasası ile Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir anlamda kanunlaştığına dikkati çeken Taklacı, şunları kaydetti:

"İngiltere, Japonya, Çin, Avrupa 2050 yılına 'karbon nötr ülke' olacağım diyor. 110 ülke karbon nötr olma taahhüdünü vermiş durumda. Yakın zamanda Avrupa'ya ihracatlarda karbon vergisi alınmaya başlanacak. Yeşil dönüşümü tamamlayanlara hatırı sayılır bir destek bütçesi ayrılmış durumda. Bu sebeplerle bizler de bu dönüşümün dışında kalamayız."

Taklacı, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın sanayiciye ek yük getireceği gibi fırsat sunan taraflarının da olacağının altını çizerek, dönüşümün bu fırsatlar dikkate alınarak yapılması gerektiğini ifade etti.

Karbondioksit emisyonuna odaklanılmasının önemine işaret eden Taklacı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sebeple 2021'de temelini attığımız Elmadağ Mobilyacılar OSB'de güneş enerji santrallerinden kendi enerjisini üreten akıllı fabrikalara yeşil ile iç içe çalışma ortamlarından, Atık Yönetmeliği'ne kadar birçok konuda hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. Zaten mobilya sektörü emisyon bakımından tehlikeli sanayilerden değil ama kullandığımız boyadan, imal ettiğimiz MDF'ye kadar birçok konuda yeniden düzenleme yapmalı, üretim akışımızı gözden geçirmeliyiz. Elmadağ OSB'de OSB içinde yer alan üretim tesislerinin karbon ayak izlerini ölçecek ve buna göre çalışmalarımızı yapacağız."