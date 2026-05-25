        Haberler Spor Basketbol STBL Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor

        Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final turu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 10:17 Güncelleme:
        Basketbolda çeyrek finaller başlıyor

        Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona ererken, heyecan play-off çeyrek final maçlarıyla sürecek. Son şampiyon Fenerbahçe, Erokspor ile karşılaşacak. Ligi averajla ikinci bitiren ve geçtiğimiz sezonun da finalisti Beşiktaş, Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Bahçeşehir Koleji, saha avantajını aldığı Trabzonspor karşısında yarı final ararken, A.Efes ise Türk Telekom ile oynayacak.

        İki galibiyete ulaşan takımlar adını yarı finale yazdıracak.

        Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçlarında program şöyle:

        26 Mayıs Salı:

        18.00 Bahçeşehir Koleji - Trabzonspor

        20.30 Beşiktaş - Galatasaray

        27 Mayıs Çarşamba:

        18.00 A.Efes - Türk Telekom

        20.30 Fenerbahçe - Erokspor

        28 Mayıs Perşembe:

        18.00 Trabzonspor - Bahçeşehir Koleji

        20.30 Galatasaray - Beşiktaş

        29 Mayıs Cuma:

        18.00 Türk Telekom - A.Efes

        20.30 Erokspor - Fenerbahçe

        ABD ve İran anlaşacak mı?
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Bilgi Üniversitesi'ni kapatma kararı iptal edildi
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Kayıp olarak aranıyordu... Tabiat parkındaki gölette kadın cesedi!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Mustafa Sandal'ın eski bacanağı 'Kırmızı bültenle yakalanmıştı... Cinayet olayında yeni görüntüler çıktı!
        Roma'da mutlu son
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Sibel Kekilli evlendi
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        Churchill başbakan oldu: Yapay zekalı adaya binlerce başvuru!
        Elektrikli araçlar için bayram teyakkuzu
        Yay burcundaki Mavi Dolunay'ın burçlara etkileri
        Moldova Enerji Bakanı'ndan yatırımcılara enerji mesajı
