Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona ererken, heyecan play-off çeyrek final maçlarıyla sürecek. Son şampiyon Fenerbahçe, Erokspor ile karşılaşacak. Ligi averajla ikinci bitiren ve geçtiğimiz sezonun da finalisti Beşiktaş, Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Bahçeşehir Koleji, saha avantajını aldığı Trabzonspor karşısında yarı final ararken, A.Efes ise Türk Telekom ile oynayacak.

İki galibiyete ulaşan takımlar adını yarı finale yazdıracak.

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçlarında program şöyle:

26 Mayıs Salı:

18.00 Bahçeşehir Koleji - Trabzonspor

20.30 Beşiktaş - Galatasaray

27 Mayıs Çarşamba:

18.00 A.Efes - Türk Telekom

20.30 Fenerbahçe - Erokspor

28 Mayıs Perşembe:

18.00 Trabzonspor - Bahçeşehir Koleji

20.30 Galatasaray - Beşiktaş

29 Mayıs Cuma:

18.00 Türk Telekom - A.Efes

20.30 Erokspor - Fenerbahçe