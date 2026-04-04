Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Basketbol Süper Ligi'ndeki Türk Telekom-Safiport Erokspor maçı ertelendi

        Basketbol Süper Ligi'ndeki Türk Telekom-Safiport Erokspor maçı ertelendi

        EuroCup yarı finalinde mücadele eden Türk Telekom'un, Basketbol Süper Ligi'nde 6 Nisan Pazartesi günü Safiport Erokspor ile oynayacağı maç ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 21:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Telekom-Safiport Erokspor maçı ertelendi

        EuroCup yarı finalinde mücadele eden Türk Telekom'un, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6 Nisan Pazartesi günü Safiport Erokspor ile oynayacağı 25. hafta maçı ertelendi.

        Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu 25. hafta kapsamında oynanması planlanan Safiport Erokspor maçımız, devam eden EuroCup yarı final mücadelemiz nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Maçın yeni tarihi ve detayları daha sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Türk Telekom, EuroCup yarı final serisi üçüncü ve son maçında 8 Nisan Çarşamba günü Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a konuk olacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım, finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi olacak.

