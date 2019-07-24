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HaberlerGündemGELDİ! Meteoroloji'nin son dakika uyarısıydı! Bugün devam edecek | İstanbul hava durumu

Son dakika: İstanbul'da beklenen yağışlar başladı

HABERTURK.COM

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağışlar başladı. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken bir vatandaşın kafasına poşet geçirip gezmesi ilginç görüntülere neden oldu

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış başladı. Meteoroloji'nin verilerine göre yağmur bugün gün boyunca etkili olacak.

Yarın ise güneş yeniden yüzünü gösterecek. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ellerinde bulunan eşyalarla yağmurdan korunmaya çalışırken bir vatandaş ise kafasına geçirdiği poşetle korunmaya çalıştı.

Yol kenarında bulunan vatandaşlar ise ağaç ve köprü altlarına sığınmaya çalıştı. Öte yandan yağmur trafikte de yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Bunun yanı sıra sağanak nedeniyle derelerden İstanbul Boğazı’na çamur aktı. Yağmurla gelen çamur İstanbul Boğazı’nın rengini kahverengiye çevirdi. İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Kırklareli, Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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