Tercihler başladı! YKS tercihleri nasıl yapılır, tercih tarihleri ne?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 17 - 18 Haziran tarihleri arasında TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde düzenlenmişti. YKS sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanmasıyla tercih işlemlerine çevrildi. ÖSYM'nin takvimine göre tercihler 27 Temmuz itibarıyla başlıyor. İşte 2023 YKS tercih tarihleri ve tercih kılavuzu hakkında merak edilenler...
YKS tercihleri bugün itibarıyla açılan tercih sayfası üzerinden gerçekleşecek. YKS sonuçlarını öğrenen adaylar puanlarına göre YKS tercih robotu ile üniversitelere başvurularını gerçekleştirecek. ÖSYM kılavuzuna göre; adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır, kaç gün sürecek? İşte YKS tercihleri hakkında güncel bilgiler...
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.
Ersoy attığı tweet'te şu ifadelere yer verdi:
Sevgili gençler, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımladık, tercih süreci başladı. Tercih sonuçlarınızın gönlünüzce olmasını diliyorum.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
2023 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Üniversitelerin güncel taban kontenjan ve taban puan listesi ve başarı sıralamaları belli oldu. Adaylar yayımlanan kılavuz üzerinden tercihlerini AİS ekranından yapabilecek.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI!
ÖSYM Başkanı Ersoy, sosyal meyda hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla YKS tercih sürecinin başladığını duyurdu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.
YKS TERCİHLERİNDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih sonuçları ardından son adım kayıt olacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.