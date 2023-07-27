Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eğitim BAŞLADI! YKS tercih kılavuzu ile 2023 YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte YKS tercih sayfası

        Tercihler başladı! YKS tercihleri nasıl yapılır, tercih tarihleri ne?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 17 - 18 Haziran tarihleri arasında TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde düzenlenmişti. YKS sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanmasıyla tercih işlemlerine çevrildi. ÖSYM'nin takvimine göre tercihler 27 Temmuz itibarıyla başlıyor. İşte 2023 YKS tercih tarihleri ve tercih kılavuzu hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YKS tercihleri bugün itibarıyla açılan tercih sayfası üzerinden gerçekleşecek. YKS sonuçlarını öğrenen adaylar puanlarına göre YKS tercih robotu ile üniversitelere başvurularını gerçekleştirecek. ÖSYM kılavuzuna göre; adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır, kaç gün sürecek? İşte YKS tercihleri hakkında güncel bilgiler...

        2

        YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

        Ersoy attığı tweet'te şu ifadelere yer verdi:

        Sevgili gençler, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımladık, tercih süreci başladı. Tercih sonuçlarınızın gönlünüzce olmasını diliyorum.

        Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

        YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        3

        YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

        2023 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Üniversitelerin güncel taban kontenjan ve taban puan listesi ve başarı sıralamaları belli oldu. Adaylar yayımlanan kılavuz üzerinden tercihlerini AİS ekranından yapabilecek.

        YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI!

        ÖSYM Başkanı Ersoy, sosyal meyda hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla YKS tercih sürecinin başladığını duyurdu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

        5

        YKS TERCİHLERİNDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?

        YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

        6

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Tercih sonuçları ardından son adım kayıt olacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

        Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

        7
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!