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Başulu Hatun tarihte kimdir? Başulu Hatun'u kim oynuyor?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Başulu Hatun karakterini Pınar Töre canlandırıyor. Başulu Hatun Melikşah'ın eşi ve Sultan Sencer'in annesidir. Başulu Hatun tarihte kimdir? Pınar Töre hakkında merak edilenler...

Başulu Hatun tarihte kimdir? Başulu Hatun'u kim oynuyor?

Ahmet Sencer’in annesi Başulu Hatun'u oyuncu Pınar Töre canlandırmaktadır. Pınar Töre son olarak "Elimi Bırakma" adlı dizide yer almış daha önce ise "Bizim Hikaye" adlı dizide rol almıştı.

BAŞULU HATUN TARİHTE KİMDİR?

Tarihte Başulu Hatun hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

PINAR TÖRE KİMDİR?

6 Kasım 1979, Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Pınar Töre, tiyatro oyunculuğu yanı sıra şimdiye dek dizi ve filmlerde rol aldı. Aşk ve Ceza ile Anne dizilerinde oynadı. Dış Dönümü, Sopernoa, Festen, Malafa ve Vur Yağmala Yeniden isimli tiyatro çalışmalarında yer aldı.

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