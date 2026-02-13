BAT Türkiye ‘en iyi işveren’ seçildi

Top Employers Institute, BAT Türkiye’yi bu yıl da ödüllendirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre BAT Türkiye son dokuz yıldır kesintisiz olarak söz konusu en iyi işverenler listesindde yer alıyor.

Şirket, yaklaşık 20 farklı kategoride denetim sürecinden geçti. Bu süreçte; çalışan deneyimi, stratejik İK yönetimi, çalışma ortamı, yetenek kazanımı, gelişim olanakları, çalışan refahı ile çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi kritik alanlarda sergilenen performans, BAT Türkiye’yi listenin en üst sıralarına taşıdı.

BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Yetenek, Kültür & Kapsayıcılık Direktörü Güliz Dalaman Yakmacı, dokuz yıldır bu seçkin listede yer almanın çalışanlarına verdikleri değerin en somut göstergesi olduğunu vurgulayarak; güçlü bir işveren markası olma yolunda modern İnsan Kaynakları uygulamalarını, dijital dönüşümü ve yetenek yönetimini her zaman önceliklendirdiklerini belirtti.

"ÇALIŞANLARIMIZIN GELECEĞİNE YATIRIM YAPMAYI TEMEL SORUMLULUĞUMUZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Yakmacı, “3 kıtada 175’ten fazla pazarda faaliyet gösteren küresel bir yapının parçası olarak, 46.000’den fazla çalışanımızla insan kaynağımızı sürekli güçlendirirken, çalışanlarımızın gelişimine yatırım yapmayı temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye’de doğrudan ve dolaylı olarak binlerce kişiye istihdam sağlıyoruz. Dijital dönüşüm, teknoloji ve inovasyon odağımız doğrultusunda insan kaynakları yapımızı sürekli güçlendiriyoruz. Çalışanlarımızın başarımızdaki rolünün farkındayız; onların gelişimine yatırım yapmayı ve yeni yeteneklere fırsatlar sunmayı öncelikli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Yenilikçi ve çalışan dostu uygulamalarımız sayesinde hem Türkiye’de hem de dünya genelinde en iyi işverenler arasında yer almak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Gelecek dönemde de sektörümüzde, bölgesel ve küresel ölçekte örnek teşkil edecek insan kaynakları uygulamaları geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.