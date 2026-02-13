Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.208,02 %0,19
        DOLAR 43,7396 %0,14
        EURO 51,8659 %-0,02
        GRAM ALTIN 6.950,59 %0,75
        FAİZ 35,78 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 108,35 %3,14
        BITCOIN 67.070,00 %1,96
        GBP/TRY 59,4882 %-0,13
        EUR/USD 1,1858 %-0,11
        BRENT 67,10 %-0,62
        ÇEYREK ALTIN 11.364,22 %0,75
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BAT Türkiye ‘en iyi işveren’ seçildi - İş-Yaşam Haberleri

        BAT Türkiye ‘en iyi işveren’ seçildi

        BAT Türkiye, Top Employers Institute tarafından gerçekleştirilen 2025 yılı değerlendirmeleri sonucunda, "En İyi İşveren" unvanına layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 15:07 Güncelleme: 13.02.2026 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        BAT Türkiye 'en iyi işveren' seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Top Employers Institute, BAT Türkiye’yi bu yıl da ödüllendirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre BAT Türkiye son dokuz yıldır kesintisiz olarak söz konusu en iyi işverenler listesindde yer alıyor.

        Şirket, yaklaşık 20 farklı kategoride denetim sürecinden geçti. Bu süreçte; çalışan deneyimi, stratejik İK yönetimi, çalışma ortamı, yetenek kazanımı, gelişim olanakları, çalışan refahı ile çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi kritik alanlarda sergilenen performans, BAT Türkiye’yi listenin en üst sıralarına taşıdı.

        BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Yetenek, Kültür & Kapsayıcılık Direktörü Güliz Dalaman Yakmacı, dokuz yıldır bu seçkin listede yer almanın çalışanlarına verdikleri değerin en somut göstergesi olduğunu vurgulayarak; güçlü bir işveren markası olma yolunda modern İnsan Kaynakları uygulamalarını, dijital dönüşümü ve yetenek yönetimini her zaman önceliklendirdiklerini belirtti.

        "ÇALIŞANLARIMIZIN GELECEĞİNE YATIRIM YAPMAYI TEMEL SORUMLULUĞUMUZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

        Yakmacı, “3 kıtada 175’ten fazla pazarda faaliyet gösteren küresel bir yapının parçası olarak, 46.000’den fazla çalışanımızla insan kaynağımızı sürekli güçlendirirken, çalışanlarımızın gelişimine yatırım yapmayı temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye’de doğrudan ve dolaylı olarak binlerce kişiye istihdam sağlıyoruz. Dijital dönüşüm, teknoloji ve inovasyon odağımız doğrultusunda insan kaynakları yapımızı sürekli güçlendiriyoruz. Çalışanlarımızın başarımızdaki rolünün farkındayız; onların gelişimine yatırım yapmayı ve yeni yeteneklere fırsatlar sunmayı öncelikli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Yenilikçi ve çalışan dostu uygulamalarımız sayesinde hem Türkiye’de hem de dünya genelinde en iyi işverenler arasında yer almak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Gelecek dönemde de sektörümüzde, bölgesel ve küresel ölçekte örnek teşkil edecek insan kaynakları uygulamaları geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        OnlyFans' platformunda müstehcen içerik paylaşanlara operasyon: 16 gözaltı

        İstanbul'da, Türkiye'de mahkeme kararıyla erişime engellenen OnlyFans platfornuna IP adresi değişikliği ile farklı ülkeler üzerinden erişim sağlayıp müstehcen içerik paylaşanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el ko...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        Uçurumda felaket! Kayıptı, cansız bedeni bulundu!
        Uçurumda felaket! Kayıptı, cansız bedeni bulundu!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!
        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        Düğün salonlarında salı günü tatil uygulanacak
        Düğün salonlarında salı günü tatil uygulanacak
        Capri'de aşırı turizm kısıtlaması
        Capri'de aşırı turizm kısıtlaması