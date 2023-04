Batı Anadolu için kritik açıklama: Su krizi kapıda!

"BİZİ STRESLİ GÜNLER BEKLİYOR"

En son ciddi su krizinin 2008 yılında yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Yaşar, "Tahtalı Barajı, 1999 yılında devreye alındı. En kurak yıl 2008'de yüzde 2'lik doluluk oranı ile yaşanmıştı. Bu yıl da diğer senelere oran ile doluluk çok düşük. 2008'den sonraki sanırım en kurak yılı yaşıyoruz. Eylülden sonra doluluk oranının yüzde 20'nin altına düşmesini bekliyorum. Şu an suyun yüzde 40'lık bir bölümünü, Manisa'daki yer altı sularından alıyoruz. Rezerv kalması için Tahtalı'dan pek su çekmemeye çalışıyoruz. Bizi stresli günler bekliyor. O nedenle suyu dikkatli kullanmamız gerekiyor. Başta belediyeler olmak üzere sulamalara dikkat edilmeli. Özellikle bu yıl su isteyen bitki dikilmemeli. Kurak peyzaj denilen, daha az su isteyen bitkilere yönelmeli. Kanalizasyon ve yağmur suları ayrılmalı. Yağmur suları tekrar barajlara basılmalı. Her bir damla su altın değerinde. 2008'e göre, nüfusta 700 bin fazlamız var. Suyu çok dikkatli kullanmalıyız. Yer altı barajları yapılmalı. Çamlı Barajı bir an önce devreye sokulmalı. Yoksa bir sonraki aşamadaki kuraklıkta işimiz çok zor" diye konuştu.