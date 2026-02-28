Batıçim, Çiftay İnşaat ile birleşiyor

Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (Batıçim), stratejik bir birleşmeye imza atıyor. 2021 yılında Çiftay Grubu tarafından yönetimin devralınan Batıçim, hâkim ortağı Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile birleşme kararı aldığını açıkladı.

Batıçim tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. devralınması suretiyle Batıçim bünyesinde birleşilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulduğu belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; birleşme kapsamında, halka açık olmayan Çiftay İnşaat, tüm aktif ve pasifleriyle birlikte Batıçim bünyesine katılırken, sürecin SPK izinlerine bağlı olarak bu yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

KAP’a yapılan açıklamaya göre birleşme işleminde, taraf şirketlerin ilgili düzenlemelere göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tabloları dikkate alınacak.