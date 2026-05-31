        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da sosyal medyada başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 kişi öldü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Batman'da sosyal medyada başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 kişi öldü, 1 yaralı

        Batman'da sosyal medya canlı yayınında başlayan tartışma, sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Barış Ak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 1 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 15:40 Güncelleme:
        Sosyal medya tartışması kanlı bitti

        Batman'da sosyal medyada yaşanan tartışmanın ardından bir araya gelen 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, Barış Ak (19) hayatını kaybetti, İ.K. (22) ise yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişi de aranıyor.

        CANLI YAYINDA TARTIŞTILAR

        DHA'daki habere göre olay; dün gece, Petrolkent Mahallesi 2865'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Barış Ak ile A.K. arasında sosyal medya canlı yayını sırasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar, yakınlarını da yanlarına alıp sokakta buluştu. Burada da başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Barış Ak ile İ.K. yaralandı.

        8 BOŞ KOVAN BULUNDU

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Barış Ak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İ.K.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde farklı çaplarda 8 boş kovan bulundu. Soruşturma kapsamında İ.K. (22), A.K. (19), H.B. (25), E.B. (29) ve R.Ö. (22) gözaltına alındı. Olaya karıştıkları belirlenen F.A. (37) ile S.Ç.'nin (20) yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        "İki santrforla anlaştık"
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "Benim için çok çok ağırdı"
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        "Kıyamet kasası" olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
