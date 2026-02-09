Habertürk
        Haberler Spor Futbol Batman Petrolspor, Levante'den genç oyuncuyu transfer etti! - Futbol Haberleri

        Batman Petrolspor, Levante'den genç oyuncuyu transfer etti!

        2. Lig ekiplerinden Batman Petrolspor, Levante altyapısından 18 yaşındaki sol kanat Karan Topdemir ile anlaşma sağladı.

        Giriş: 09.02.2026 - 14:04 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:05
        Batman Petrolspor'a İspanya'dan transfer!
        TFF 2. Lig temsilcisi Batman Petrolspor, hücum hattına takviyede bulundu. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Levante altyapısında forma giyen Karan Topdemir'i renklerine bağladı.

        Batman Petrolspor, Karan Topdemir ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Batman Petrolspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Kulübümüz, Levante UD forması giyen futbolcu Karan Topdemir ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yapılan anlaşmanın hem kulübümüze hem de sporcumuza hayırlı olmasını temenni ediyor, Karan Topdemir'e Batman Petrolspor forması altında başarılar diliyoruz."

        Vertou altyapısında futbola başlayan Karan Topdemir daha sonra Levante altyapısında forma giydi.

        18 yaşındaki sol kanat, sağ kanat bölgesinde de forma giyebiliyor. Fransa doğumlu olan Karan Topdemir, Türkiye U18 Milli Takımı'nda 1 maçta forma şansı buldu.

        Polis babasının tabutu başında gözyaşı döktü

        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ali Kızıldağ'ın (54) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi. Törende Kızıldağ'ın tabutunun başına gelen küçük kızının, "Baba" diyerek ağlaması yürek burktu. (DHA)

