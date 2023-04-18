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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Batu isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

BATU ADININ ANLAMI NEDİR?

Batu ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Batu adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Batu isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BATU İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Batu ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Üstün gelen, gücü yeten, galip. Tek olan, eşsiz olan.

BATU ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Batu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Batu adını koymak caizdir.

BATU İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Batu ismini kullanan 4.266 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Batu ismini kullanan 1.376 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Batu ismini kullanan 456 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Batu ismini kullanan 544 kişi bulunmaktadır.

BATU İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Batu ismindekiler maddi olarak; para yönetimi, para biriktirme gibi konularda oldukça iyidir. Bu özelliği onu finans, banka, borsa gibi işlerde öne çıkarabilir. Finans konusundaki başarısı sayesinde yaptığı işte önemli bir yere gelebilir veya kendi işini kurarak başarılı olabilir. Maddi konfora düşkündür, bunu abarttığı takdirde sorun yaşamaya başlar. Organizasyon ve yönetim becerisi oldukça gelişmiştir.

Pozitif tarafları: Hırslı, hedef odaklı.

Negatif tarafları: Aşırı maddiyatçılık, aşırı hırs.

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