4. KATTAN DÜŞTÜ...



İstanbul Şişli'de bulunan City's Nişantaşı isimli AVM'nin dördüncü katından bir kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.