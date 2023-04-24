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Batuhan Şen, bonservisinin olduğu Galatasaray'ı durdurdu!

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük maçında 2 puan bırakırken konuk ekibin kalecisi Batuhan Şen de performansıyla beğeni topladı. Galatasaray'dan Fatih Karagümrük'e kiralanan 24 yaşındaki file bekçisi 9 şutun 6'sını kurtarmayı başardı

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  • Batuhan Şen, bonservisinin olduğu Galatasaray'ı durdurdu!

    Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında önemli 2 puanı kaybetti. Maçın gidişatını belirleyen isimlerden biri de bonservisi Galatasaray'da bulunan Batuhan Şen oldu. 
  • Batuhan Şen, bonservisinin olduğu Galatasaray'ı durdurdu!

    VavaCars Fatih Karagümrük'te geçen hafta sakatlanmasına rağmen Batuhan Şen, Galatasaray maçında sahadaki yerini aldı. Ümraniyespor ile yapılan maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle 25. dakikada yerini Emiliano Viviano'ya bırakmıştı. 
  • Batuhan Şen, bonservisinin olduğu Galatasaray'ı durdurdu!

    Viviano'nun sarı kart cezalısı olması nedeniyle iğnelerle sahaya çıkan Batuhan maça da damga vurdu.
  • Batuhan Şen, bonservisinin olduğu Galatasaray'ı durdurdu!

    Icardi'nin panenka penaltısını kurtaran Batuhan, 9 şutun 6'sında gole izin vermedi ve maçın adamı seçildi. 
  • Batuhan Şen, bonservisinin olduğu Galatasaray'ı durdurdu!

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da maçın ardından Batuhan Şen hakkında "Batuhan çok iyi bir oyun ortaya koydu. Bizim oyuncuyuz. Oynasın diye Karagümrük'e verdik. Süre de alıyor, oynuyor da. Maç öncesi sakatlığı vardı, iğneyle sahaya çıktı ve oynadı. Bugünle ilgili çok başarılı performansı vardı. Sadece çok fazla vakit geçirdi. Hakemler de buna genel olarak izin veriyor. Maç ne kadar yavaş giderse, durursa onların hoşuna gidiyor." açıklamasını yaptı.

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