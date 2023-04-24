Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da maçın ardından Batuhan Şen hakkında "Batuhan çok iyi bir oyun ortaya koydu. Bizim oyuncuyuz. Oynasın diye Karagümrük'e verdik. Süre de alıyor, oynuyor da. Maç öncesi sakatlığı vardı, iğneyle sahaya çıktı ve oynadı. Bugünle ilgili çok başarılı performansı vardı. Sadece çok fazla vakit geçirdi. Hakemler de buna genel olarak izin veriyor. Maç ne kadar yavaş giderse, durursa onların hoşuna gidiyor." açıklamasını yaptı.