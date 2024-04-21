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        Haberler Spor Futbol Bayer Leverkusen: 1 - Borussia Dortmund: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bayer Leverkusen: 1 - Borussia Dortmund: 1 | MAÇ SONUCU

        Almanya Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, deplasmanda Borussia Dortmund'la 1-1 berabere kaldı. Şampiyonun golünü Josip Stanisic, Borussia Dortmund'un golünü de Niclas Füllkrug kaydetti. Bayer Leverkusen puanını 80'e, Borussia Dortmund ise 57'ye yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 22:39 Güncelleme: 21.04.2024 - 22:39
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        Şampiyon Leverkusen, Dortmund'la berabere!
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        Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) tarihinin ilk şampiyonluğunu geçen hafta garantileyen Bayer Leverkusen, deplasmanda Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldı.

        İspanyol teknik adam Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, ligin 30. haftasında Borussia Dortmund'a konuk oldu.

        Borussia Dortmund 81. dakikada Niclas Füllkrug'un golüyle 1-0 öne geçerken, Bayer Leverkusen 90+7. dakikada Josip Stanisic'in golüyle takımını mağlubiyetten kurtardı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

        Bayer Leverkusen, uzatma dakikalarında rakibi karşısında bulduğu golle mağlup olmaktan kurtuldu ve namağlup unvanını sürdürdü.

        Bundesliga'da 30. haftanın ardından 80 puana yükselen Bayer Leverkusen ile en yakın rakibi Bayern Münih arasında 14 puan bulunuyor.

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