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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayer Leverkusen - Bayern Münih: 0-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Bayer Leverkusen - Bayern Münih: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Almanya Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Bayer Leverkusen ile Bayern Münih'in düellosu 0-0 sona erdi. Lider Bayern Münih bu sonuçla rakibiyle arasındaki 8 puanlık farkı korumayı başardı ve şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 22:50 Güncelleme: 15.02.2025 - 22:50
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        Dev maçta Bayern Münih istediğini aldı!
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        Almanya Bundesliga'nın 22. haftasındaki dev maçta Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

        Bay Arena'da oynanan mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.

        Ligde 7 maç sonra puan kaybeden lider Bayern Münih bu sonuçla puaını 55'e çıkardı.

        Son 4 maçta 3. beraberliğini alan Leverkusen ise puanını 47 yaptı.

        En yakın rakibi Leverkusen ile arasındaki 8 puanlık farkı koruyan Bayern Münih, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

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