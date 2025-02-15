Bayer Leverkusen - Bayern Münih: 0-0 (MAÇ SONUCU) Almanya Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Bayer Leverkusen ile Bayern Münih'in düellosu 0-0 sona erdi. Lider Bayern Münih bu sonuçla rakibiyle arasındaki 8 puanlık farkı korumayı başardı ve şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

Habertürk Giriş: 15.02.2025 - 22:50 Güncelleme: 15.02.2025 - 22:50 facebook

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