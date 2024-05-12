Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Almanya Bayer Leverkusen yenilmezlik rekorunu 50 maça çıkardı! - Futbol Haberleri

        Bayer Leverkusen yenilmezlik rekorunu 50 maça çıkardı!

        Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) ilk şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, deplasmanda Bochum'u 5-0 mağlup ederek tüm kulvarlarda yenilmezlik rekorunu 50 maça çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 23:24 Güncelleme: 12.05.2024 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Leverkusen rekoru 50 maça çıkardı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında geçen perşembe günü Roma ile 2-2 berabere kalarak 59 yıldır Portekiz ekibi Benfica'ya ait Avrupa genelinde 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kıran Leverkusen, Bochum karşısında aldığı galibiyetle de bu rekoru 50 maça çıkardı.

        Bundesliga'da daha önce şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen'de maçın gollerini, 41. dakikada Patrik Schick, 45+2'de Victor Boniface, 76. dakikada Amine Adli, 86. dakikada Josip Stanisic ve 90+3'te Alejandro Grimaldo'dan geldi. Bochum'da Felix Passlack, 15. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonuçla, Bundesliga şampiyonu Leverkusen, bu sezon ligde namağlup unvanını da koruyarak puanını 87'e çıkardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Putin, savunma bakanını görevden aldı
        Putin, savunma bakanını görevden aldı
        Galatasaray şampiyo...!
        Galatasaray şampiyo...!
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Gölet faciası!
        Gölet faciası!
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında sıcak gelişme
        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında sıcak gelişme
        F.Bahçe'nin son umudu derbi!
        F.Bahçe'nin son umudu derbi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük katliamı yaşanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük katliamı yaşanıyor
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor