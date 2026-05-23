Bayern Münih: 3 - Stuttgart: 0 | MAÇ SONUCU
Almanya Kupası finalinde Bayern Münih, Stuttgart'ı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Harry Kane'nin hat-trick yapmasıyla beraber zafere ulaşan Bayern Münih, 21. kez Almanya Kupası şampiyonu oldu.
Giriş: 23 Mayıs 2026 - 23:07
Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ile Stuttgart karşılaştı. Olympiastadion'da oynanan müsabakayı 3-0'lık skorla kazanan Bayern Münih, kupanın sahibi oldu.
Bayern Münih'e kupayı getiren golleri 55, 80 ve 90+1. (p) dakikalarda Harry Kane attı.
Stuttgart forması giyen milli futbolcu Atakan Karazor, mücadelede süre alamadı.
Tarihinde 21. kez Almanya Kupası'nda zafer elde eden Bayern Münih, Bundesliga'da da ipi göğüsleyerek sezonu çifte kupayla tamamladı.
