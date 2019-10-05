Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan 3 ayrı Cumhurbaşkanı kararıyla üç alan özel endüstri bölgesi ilan edildi. Bu alanlar arasında İstanbul Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde yer alan 18.2 hektarlık alan da Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ydi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bazı medya organlarında söz konusu karar için ortaya atılan iddialarla ilgili yanıt verdi.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden yazılı bir açıklamada bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Endüstri Bölgesi bir devlet teşviği değildir" derken, bugüne kadar şirketin tüm yatırımlarını öz sermayesiyle yaptığını ve ne banka kredisi ne de ürünlerini teslim ettiği kurumlarda Ar-Ge desteği ya da nakit yatırım aldığını belirtti. Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

— Haluk Bayraktar (@haluk) October 4, 2019

Baykar, geliştirdiği teknolojilerle ülkemizi SİHA yapabilen ilk 6 ülke arasında yer almasını sağlamıştır. İlk SİHA ihracatına imza atmıştır. Milli ve özgün olarak geliştirilen SİHA'lar göklerde yüz binlerce saat operasyonel uçuş ile güvenlik güçlerimizin gücüne güç katmıştır. Geliştirdiğimiz SİHA’lar yazılımından elektroniğine, aerodinamiğinden mekanik sistemlerine kadar milli tasarım ve milli ürünümüzdür. Baykar, ürettiği onlarca SİHA’yı havacılıkta gelişmiş ülkeler dahil birçok ülkeye ihraç etmektedir.

Katma değeri yüksek, stratejik bağımsızlığımız için kritik olan teknolojilerin milli olarak geliştirilmesi ve üretimi ülkemizin bağımsızlığının teminatıdır. Bundan rahatsız olanlar eğer gaflet içinde değilse kime ve neye hizmet etmektedir? Ülkemizin bağımsızlığı ve geleceğini savunmak, Baykar'da çalışan mühendisten teknisyene, güvenlikten temizlik personeline 700 emekçinin hakkını korumak için hukuk yoluna başvuracağız.

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 4, 2019

Baykar Savunma Teknik Müdürü, Selçuk Bayraktar da Haluk Bayraktar'ın mesajını alıntılayarak, hedefin AKINCI ile dünyanın ilk 3 ülkesinden biri olmak olduğunu belirtti ve "Birileri rahatsız olsa da biz yolumuzdan dönmeyeceğiz.. Demirden korksaydık trene binmezdik!" ifadelerini kullandı