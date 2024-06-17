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        Bayram tatili ne zaman bitiyor? 2024 Kurban Bayram tatili bitiş tarihi

        Kurban Bayramı tatili bitiş tarihi gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşerek 9 güne uzatıldığını açıkladı. İdari izin, 15 Haziran itibarıyla başladı. Bu kapsamda gözler "Bayram tatili ne zaman bitiyor?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Kurban Bayram tatili bitiş tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 15:40 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:40
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        Heyecanla beklenen Kurban Bayramı tatili başladı. İslam alemi 16 Haziran itibarıyla Kurban Bayramı'nı karşıladı. İdari izin kapsamında kamu çalışanlarına 9 güne çıkarılan bayram tatilinin ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte, 2024 Kurban Bayramı bitiş tarihi...

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        BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE UZATILDI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Haziran tarihli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

        Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz. Kurban Bayramının şimdiden milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

        Buna göre kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.

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        Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın imzasıyla, konuya ilişkin ilgili kurumlara yazı gönderildi. Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

        "Kurban Bayramı 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayıp 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecektir.

        Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

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        BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.

        24 Haziran'dan itibaren kamu kurumları normal işleyişlerine dönecek.

        Özel sektör için bayram tatili süresi ise farklılık gösteriyor.

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