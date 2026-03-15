        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bayramda 100-120 milyar TL ciro beklentisi - İş-Yaşam Haberleri

        Bayramda 100-120 milyar TL ciro beklentisi

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl Ramazan Bayramı alışverişlerinden yaklaşık 100-120 milyar lira hasılat beklendiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 11:25 Güncelleme:
        TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, açıklamasında, esnaf açısından bayramlar ve özel günlerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Geçen yıl elde edilen hasılata dikkati çeken Palandöken, "Bayramlar gibi özel günlerde elde edilen hasılat biraz daha esnafın yüzünü güldürür. Geçen yılki bayramda 90 milyar lira civarında hasılat gerçekleşti. Bu yıl fiyatların yükselmesi nedeniyle beklenti biraz daha yüksek. Tahmin ediyorum ki bu yıl 100-120 milyar lira civarında bir ciro bekleniyor. İnşallah esnafın yüzü güler." değerlendirmesinde bulundu.

        Bayram alışverişlerinde özellikle merdiven altı ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

        "Kazasız belasız idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nın mutlu şekilde sonlanmasını, aynı şekilde çevremizdeki bu ateş yangınının, savaşın bir an önce sona ermesini bekliyoruz. İnşallah bayramı, bayram tadında geçiririz. Şimdiden herkese hayırlı alışverişler diliyorum. İnsanlarımızın merdiven altı üretimlere, gece alışverişlerinde 'Memleketten getirdik' esprisiyle arabaların arkasında satılanlara karşı dikkatli olması gerekiyor."

