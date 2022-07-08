Bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? sorusu Arefe gününün gelişiyle birlikte en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Resmi tatil takvimine göre 9-10-11 ve 12 Temmuz günleri arasına denk gelen Kurban Bayramı tatilinde BİM, A101, ŞOK ve Migros marketlerin açılış ve kapanış saatleri merak konusu oldu. İşte, 2022 Kurban Bayramı marketlerin çalışma saatleri...