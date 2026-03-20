Bayramın ilk gününde altın düşüşte! İşte 20 Mart 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 20 Mart 2026 Cuma günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, "Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?'' sorusuna yanıt aranıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu açıklamaları ve jeopolitik risklerin petrol fiyatları üzerindeki baskısıyla sarsılan değerli metaller, bayramın ilk gününde yeni bir fiyat dengesi arayışında. Piyasalarda nakit ihtiyacı ve kar satışlarının etkisiyle gram altın tarafında aşağı yönlü seyir izleniyor. İşte 20 Mart 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Küresel piyasalarda ons altın fiyatı, Fed'in faiz kararı sonrası Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarıyla baskı altına girdi. Faiz indirim beklentilerinin azalması dolar endeksini güçlendirirken, altının ons bazında 4.700-4.800 dolar bandına gerilemesine neden oldu. Ons tarafındaki bu düşüş, yurt içinde gram altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Gram altın, bayramın ilk günü 6 bin 700 lira seviyesinde seyrediyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.713,9130
Satış: 6.715,0240
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.697,31
Satış: 4.698,67
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.742,5300
Satış: 10.979,2500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.964,3700
Satış: 43.776,0800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 45.307,00
Satış: 47.241,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.407,69
Satış: 21.947,87
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 42.947,05
Satış: 43.758,34
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 46.146,11
Satış: 47.346,73
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.813,41
Satış: 5.196,78
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.341,04
Satış: 6.844,52
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 112.913,00
Satış: 117.824,00