        BAYRAMIN 1. GÜNÜ ALTIN FİYATLARI 20 MART 2026: Altın düştü mü? Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış - satış fiyatı ne kadar?

        Bayramın ilk gününde altın düşüşte! İşte 20 Mart 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 20 Mart 2026 Cuma günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, "Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?'' sorusuna yanıt aranıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu açıklamaları ve jeopolitik risklerin petrol fiyatları üzerindeki baskısıyla sarsılan değerli metaller, bayramın ilk gününde yeni bir fiyat dengesi arayışında. Piyasalarda nakit ihtiyacı ve kar satışlarının etkisiyle gram altın tarafında aşağı yönlü seyir izleniyor. İşte 20 Mart 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 20.03.2026 - 08:29 Güncelleme:
        Altın fiyatları 20 Mart 2026 Cuma günü yakından takip ediliyor. Bayramın ilk gününde alış-satış tablosu merak ediliyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı, Fed'in faiz kararı sonrası Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarıyla baskı altına girdi. Faiz indirim beklentilerinin azalması dolar endeksini güçlendirirken, altının ons bazında 4.700-4.800 dolar bandına gerilemesine neden oldu. Ons tarafındaki bu düşüş, yurt içinde gram altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Gram altın, bayramın ilk günü 6 bin 700 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 20 Mart 2026 güncel altın fiyatları…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.713,9130

        Satış: 6.715,0240

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.697,31

        Satış: 4.698,67

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.742,5300

        Satış: 10.979,2500

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.964,3700

        Satış: 43.776,0800

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 45.307,00

        Satış: 47.241,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.407,69

        Satış: 21.947,87

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.947,05

        Satış: 43.758,34

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 46.146,11

        Satış: 47.346,73

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.813,41

        Satış: 5.196,78

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.341,04

        Satış: 6.844,52

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 112.913,00

        Satış: 117.824,00

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        AB enerji fiyat artışına karşı önlem almaya hazırlanıyor
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Her yerde yağış var!
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Gözyaşlarına boğuldu
        Üçüncü kez evleniyor
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Akaryakıt pazarında dengeler değişti
        İstanbul Valiliği 'Zimem defteri' geleneğini sürdürüyor
        Kaygan yol faciası! Bir aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
